Gara-gara Obat Kuat, Pria Ini Bunuh Istri! Beda Pendapat Pakar Seks Sebut Ukuran Tak Berpengaruh

TRIBUN-TIMUR.COM - Selama ini anggapan pria dalam memuaskan pasangan dengan minum obat atau ramuan.

Bahkan banyak juga yang memilih cara untuk memperbesar ukuran organ penis.

Namun, siapa sangka, niat puaskan istri diranjang justru berakhir tragis?

Seorang pria di Nigeria ini justru membuat istrinya bernasib malang, meninggal dunia setelah bercinta.

Secara ilmiah, ukuran penis pria yang disebut besar diklaim sebagai faktor utama kepuasan bercinta adalah tidak benar.

Pemikiran tersebut didukung oleh penelitian bahwa penis yang berukuran terlalu besar justru membuat aktivitas penetrasi terbatas dan malah memicu rasa sakit.

Sebagaimana komentar pakar seks, Lauren Streicher MD, yang juga merupakan penulis buku penulis Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever.

Lauren Streicher MD mengatakan bahwa sebenarnya penis berukuran terlalu besar tidak dapat melukai vagina.

Pasalnya, menurut Lauren, organ vagina mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk dan ukuran penis.

