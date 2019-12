Asnawi Mangkualam Kalah dari Tood Ferre, Pemain Muda Terbaik Liga 1 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi Liga 1 2019 sudah berakhir.

Laga terakhir, Bali United vs Madura United yang bekesudahan dengan skor 0-2 untuk kemenangan Beto Gonzalves cs, Minggu (22/12/2019) malam.

Meski kalah, Bali United tetap berpesta. Stefano Lilipaly cs menasbihkan diri sebagai juara Liga 1 2019.

Selain penobatan juara, beberapa award diumumkan.

Untuk pelatih terbaik Liga 1 2019, pelatih Bali United Stefano Cugurra Teco menyingkirkan pelatih Persipura Jacksen F Tiago dan pelatih Borneo FC Mario Gomes.

Sementara pemain terbaik Liga 1, diberikan kepada striker Borneo FC, Renan Silva. Ia mengalahkan Makan Konate (Arema FC) dan Fadil Sausu (Bali United.

Untuk pemain muda terbaik Liga 1 jadi miliki Tood Ferre (Persipura). Ia mengalahkan Asnawi Mangkualam (PSM) dan Terens Puhiri (Borneo FC).

Untuk predikat top skor milik Marko Simic (Persija) dengan torehan 28 gol.

Sementara lesatan gol terbaik diberikan kepada David da Silva (Persebaya). Gol indah itu dilesatkan kala Persebaya berhadapan dengan Arema FC.

Fakta Liga 1 2019:

- Juara Liga 1: Bali United

- Runner Up: Persebaya Surabaya

- Tim Terdegradasi: Badak Lampung, Semen Padang, Kalteng Putra

- Tim Promosi: Persik Kediri, Persita Tangerang, Persiraja Banda Aceh

- Pelatih Terbaik: Stefano Cugurra Teco (Bali United)

- Top Skor: Marko Simic (Persija-28 gol)

- Pemain Terbaik: Renan Silva (Borneo Fc)

- Pemain Muda Terbaik: Tood Rivaldo (Persipura)

- Gol Terbaik: David da Silva (Persebaya)

- Goes to Asia: Bali United, PSM Makassar, Persebaya Surabaya.(tribun-timur.com)

