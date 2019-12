Asnawi Unggah Foto dan Caption Sampai Jumpa, Netizen: Salam Sama Kurniawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa pemain PSM mengunggah beberapa foto di akun sosial media Instagram-nya.

Salah satunya bek kanan PSM dan Timnas U22 SEA Games Manila, Asnawi Mangkualam.

Dalam akunya @asnawi_bhr mengunggah fotonya berseragam PSM berdiri, memegang pinggang di Stadion Mattoanging.

Dalam unggahannya, ia menuliskan caption berbahasa Inggris. "Last match and see you".

Yang artinya "Pertandingan terakhir dan sampai jumpa".

Sontak beberapa netizen langsung menyerbu dengan komentar.

@gerson_minggu misalnya, ia berkomentar "Salam sama couch Kurniawan Dwi Yulianto bro".

@wildan_hariyadi berharap "Sukses di club barumu bro".

@Vhaa_85 berkeinginan "Main di luar negeri bro, biar lebih ganas".

Hingga pukul 16.20 Wita, unggahan Asnawi tersebut sudah di likes 15.710 akun, dan dikomentari 124 komentar.(tribun-timur.com)

