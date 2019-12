Malam Ini, Sastra Inggris UNM Akan Pentaskan Drama Paradox, Berikut Sinopsisnya

Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) akan menggelar pentas drama di Gedung Kesenian Sulsel Societeit De Harmonie, Jl Riburane, no 15, Kota Makassar, Sabtu (21/12/2019) malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) akan menggelar pentas drama di Gedung Kesenian Sulsel Societeit De Harmonie, Jl Riburane, no 15, Kota Makassar, Sabtu (21/12/2019) malam.

Pentas ini merupakan agenda tahunan Sastra Inggris yang juga rangkaian tugas akhir Matakuliah Advanced English Drama.

Drama yang akan dipentaskan mahasiswa Sastar Inggris angkatan 2017 ini mengusung tema Paradox.

Dengan menghadirkan dua genre drama diantaranya comedy yang berjudul The Plays Thats Goes Wronf dan tragedy berjudul King Lear.

King Lear ini bercerita tentang seorang raja yang bercerita tentang seorang raja yang mulai menua dan membagi kerajaannya kepada tiga orang putrinya,namun malah berakhir petaka.

Sedangkan drama kedua mengusung cerita tentang misteri pembunuhan pada tahun 1920 namun berjalan kacau,semua kesalahan telah diperhitungkan untung mendapat tawa maksimum dari penonton.

Pimpinan produksi Nikma Awalia mengatakan bahwa proses yang dijalani ini cukup singkat dibanding tahun tahun sebelumnya.

"Proses penggarapan Paradox Drama cuman sekitar dua bulan, kalau di banding dari tahun-tahun sebelumnya drama ini bisa dibilang paling singkat waktu penggarapannya. Saya sangat berterimakasih kepada semua tim produksi karena meskipun dengan waktu yang singkat konsistensi semangat berkaryanya tetap terjaga sampai hari pentas," katanya.

Tak lupa juga mahasiswa semester lima ini berharap drama ini dapat menjadi pengikat solidaritas mahasiswa sastra inggris disemua angkatan.

"Insya Allah dengan adanya drama hubungan antar angkatan maupun yang senior dan junior bisa lebih dekat lagi," pungakanya.

Adapun harga tiket Rp 15 ribu sebelum acara dengan memesan via wa Rezky Amalia 085641997368.

Sedangkan tiket on the spot Rp 20 ribu.

