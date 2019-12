Reuni Akhir Tahun, Ajang Perekat Silaturrahmi Alumni Geografi IKIP-UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Alumni (IKA) Geografi IKIP-UNM menjadwalkan penyelenggaraan Reuni Akhir Tahun yang juga dirangkaikan dengan seminar dan malam penghargaan untuk alumnus lintas angkatan.

Ketua IKA Geografi IKIP-UNM, Dr Halim Muharram mengatakan kegiatan tersebut akan menjadi ajang silaturrahmi yang mempertemukan seluruh alumnus Geografi yang saat ini tersebar di penjuru Tanah Air dengan beragam profesi.

Adapun Reuni Akhir Tahun yang direncanakan berlangsung selama dua hari yakni (29-30/12/2019) tersebut, dipusatkan di Aula Serba Guna Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulsel.

Dengan mengangkat tagline 'Together Will Be Better', kata Halim Muharram, reuni IKA Geografi IKIP-UNM diharapkan menjadi momentum penguatan ikatan emosional alumnus geografi agar kedepannya lebih memberikan manfaat dan sumbangsih monumental terhadap seluruh aspek kehidupan dengan semangat kegeografian.

"Karena kegiatan ini tidak sekadar temu alumni dan reuni, tetapi juga diisi dengan seminar dengan tema kegeografian serta penganugerahaan bagi alumni terbaik dan terfavorit, agar lebih mempererat ikatan emosional kekeluargaan lingkup IKA Geografi IKIP-UNM," katanya dalam keterangan, Jumat (20/12/2019).

Sebagai informasi, untuk kegiatan seminar kegeografian sendiri akan menghadirkan sederet pembicara berkompeten yakni DR. Halim Muharram yang saat ini menjabat sebagai Kepala LPMP Provinsi Sulsel, kemudian Ketua Jurusan Geografi UNM Drs. M Nur Zakaria Leo M.Si.

Selanjutnya ada pula Guru Besar Geografi UNM sebagai pembicara dalam seminar tersebut yakni Prof. DR. Ramli Umar M.Si dan Prof. Rosmini Maru M.Si, Ph.D.

Sementara itu, untuk penganugerahaan terbagi dalam 6 kategori yakni alumni yang berkarir sebagai Guru SMP-SMA, alumni yang berkarir di Birokrasi/Pemerintahan, lalu kategori alumni di Dunia Usaha/Bisnis, kategori alumni fenomenal, kategori alumni yang memiliki eksistensi di media sosial serta kategori Dosen Geografi terfavorit.

Tidak hanya itu, rangkaian Reuni Akhir Tahun IKA Geografi IKIP-UNM dimeriahkan pula dengan agenda malam seni geografi, tudung sipulung, pemutaran video atau foto angkatan serta apresiasi ke Dosen Geografi IKIP-UNM yang telah purnabakti.

Sekertaris Jenderal IKA Geografi UNM Rahmat Hidayat S.Si menambahkan, kegiatan reuni diharapkan akan lebih membuat solid alumni geografi dengan meneguhkan silaturrahmi yang tak lekang oleh waktu.