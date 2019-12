VIDEO: Begini Serunya Manakarra Musical Tampilkan 250 Musisi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Manakarra Musical turut meriahkan Festival Maradika Mamuju 2019 di Anjungan Pantai Manakarra, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Senin (18/12/2019).

Manakarra Musica menampilkan kurang lebih 250 musisi se Provinsi Sulawesi Barat.

Para musisi tampil dengan konstum hitam-hitam membawakan tiga lagu, yakni Oh Mamuju, Is May Life dan Gebyar-gebyar.

Koordinator kegiatan Muhammad Fadel mengatakan persembahan Manakarra Musical tersebut dipersiapan dari Juni 2019.

Masing-masing instrumen terdiri dari gital 50, bass 35, drum 15, 20 keyboar dan vocal 130 orang.

"Insyaallah nanti malam kami akan tampil kembali. Seluruh teman-teman musisi akan kembali sore nanti setting alat,"tutur Fadel.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: