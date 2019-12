PHRI Award 2019 Miliki Dua Kategori Penghargaan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ajang penghargaan perhotelan dan restoran bergengsi PHRI Award 2019 memiliki dua kategori penghargaan baru.

Yakni Wellness Resort Hotel dan Moeslem Friendly Hotel.

Total sebanyak 10 kategori penghargaan hotel akan diberikan pada ajang PHRI Award 2019 ini.

Delapan kategori perhotelan lainnya yakni best resort hotel, best city hotel, the best affordable hotel, bintang 1 terbaik, bintang 2 terbaik, bintang 3 terbaik, bintang 4 terbaik, dan bintang 5 terbaik.

Sedangkan untuk kategori restoran ada empat kategori yakni Indonesian/nusantara food, oriental food, continental food, dan bahari/seafood.

Seluruh kategori tersebut memiliki kriteria penialaian yang akan diseleksi langsung oleh Tim Seleksi Daerah Anugerah PHRI Award 2019.

"Kami sangat selektif menilai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena kita ingin hasil yang terbaik pula pada tahun ini," jelas Tim Seleksi Daerah Anugerah PHRI Award 2019, Dharma Kuba saat press conference PHRI Award 2019 di Executive Lounge Claro Makassar lantai 1, Jl AP Pettarani, Rabu (18/12/2019).

Adapun kriteria penilaian diantaranya presentation, creativity, hospitality, tema dan popularity.

