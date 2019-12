No 1 di Top 100 Chart Billboard, Ini Lirik Lagu All I Want For Christmas Is You

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sesaat lagi umat Kristen diseluruh penjuru dunia akan merayakan Natal.

Tentunya, perayaan ini begitu spesial.

Tak hanya disemarakan berbagai pernak pernik natal seperti pohon natal dan lainnya.

Namun iring-iringan lagu rohani akan menambah semarak Hari Raya umat Kristen.

Khususnya, bagi penyanyi cantik Mariah Carey.

Dilansir dari Tribun Batam, Natal tahun ini menjadi perayaan yang spesial bagi penyanyi cantik Mariah Carey.

Penyanyi yang kerap mendapatkan julukan Ratu Natal itu merasa terharu dan memiliki alasan lebih dalam merayakan natal tahun ini.

Pasalnya lagu Mariah Carey yang berjudul 'All I Want For Christmas Is You' menduduki posisi nomor 1 dalam Top 100 Chart Billboard.

Hal ini diumumkan oleh Billbroad pada hari Selasa 17 Desember 2019 melalui akun twitter Billboard Chart.

Rekor sebelumnya Mariah Carey telah menduduki Chart Billboard dengan urutan nomor 3 di tangga lagu.