Akhir Tahun 2019 Al Jasiyah Rilis Paket Umrah Plus, Cek Jadwalnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Akhir tahun ini Al Jasiyah merilis sejumlah paket umrah plus.

Diantaranya, umrah plus Turki dan Umrah Plus Dubai serta Umrah Plus Palestina.

Paket umrah plus tersebut menyasar kalangan premium, menawarkan fasilitas hotel bintang 5 dengan harga terjangkau.

Untuk umrah plus Turki dijadwalkan berangkat pada 30 Januari 2020, 27 Februari 2020, 8 Maret 2020 serta 1 April 2020 yang juga merupakan musim bunga Tulip di Turki.

Harga promo untuk program ini Rp 29,5 juta dengan fasilitas hotel bintang 5.

Bagi yang ingin mengunjungi Dubai salah satu kota termodern di dunia, disiapkan paket umrah plus Dubai berangkat 11 Maret 2020 dengan harga Rp 29,9 juta.

Umrah plus Aqso dijadwalkam berangkat 6 Februari 2020 dengan harga Rp 43,7 juta, fasilitas hotel bintang 5 di Mekkah dan Madinah.

"Semua paket umrah plus menggunakan fasilitas terbaik, dengan kepastian tanggal keberangkatan," kata CEO Al Jasiyah Travel, Nurhayat, Rabu (18/12/2019).

Ia menambahkan, menggandeng BFI Syariah program umrah plus ini dapat dicicil.

"Daftar sekarang kdisiapkan potongan harga juga dibackup pembiayaan, cukup bayar DP 10 persen pulang umrah baru mengangsur," tuturnya.

