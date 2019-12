250 Musisi Tampil Memukau di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Manakarra Musical turut meriahkan Festival Maradika Mamuju 2019 di Anjungan Pantai Manakarra, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Senin (18/12/2019).

Manakarra Musica menampilkan kurang lebih 250 musisi se Provinsi Sulawesi Barat.

Para musisi tampil dengan konstum hitam-hitam membawakan tiga lagu, yakni Oh Mamuju, Is May Life dan Gebyar-gebyar.

Koordinator kegiatan Muhammad Fadel mengatakan persembahan Manakarra Musical tersebut dipersiapan dari Juni 2019.

"Ini adalah inovasi dari beberapa teman-teman musisi khusus dipersembahkan pada Festival Maradika Mamuju,"kata Fadel kepada Tribun.

Ia mengatakan petunjukan ratusan musisi tersebut juga dalam rangka menjalin silaturahim dan kebersamaan antara para musisi se Sulbar.

"Jadi ini menjadi wadah kita bagi seluruh musisi untuk menjalin komunikasi yang baik. Kita berharap ini juga bisa jadi ajang promosi seniman Sulbar utamanya teman-teman yang memang fokur berkarir di musik,"ujarnya.

Masing-masing instrumen terdiri dari gital 50, bass 35, drum 15, 20 keyboar dan vocal 130 orang.

"Insyaallah nanti malam kami akan tampil kembali. Seluruh teman-teman musisi akan kembali sore nanti setting alat,"tutur Fadel. (tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

