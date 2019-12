Sepekan Tayang Capai Video Lirik 10 Juta Kali Tayang, Ini Fakta Lagu Dance Monkey

TRIBUN-TIMUR.COM- Dance Monkey mampu menjadi lagu yang trend di akhir tahun 2019.

Lagu ini bahkan menjadi trending diberbagai platform termasuk youtube dan google.

Tak hanya itu, sejak diterbitkan pada 11 Desember 2019 hingga 17 Desember 2019 video lirik dari lagu ini berhasil mencapai penonton hingga 10 juta kali tayang di youtube.

Dilansir dari Tribun Seleb, trending Youtube pada Senin (16/12/2019) ditempati oleh lagu dari Tones and I berjudul 'Dance Monkey'.

Video liriknya yang diunggah 11 Desember 2019 lalu ini telah dilihat lebih dari 2 juta kali dan disukali lebih dari 178 ribu orang.

Tones and I merupakan penyanyi wanita yang berasal dari negara Australia

Berikut fakta-fakta tentang lagu Dance Monkey dirangkum dari berbagai sumber:

1. Single kedua Tones and I

"Dance Monkey" adalah lagu oleh penyanyi Australia Tones and I, dirilis pada 10 Mei 2019 sebagai single kedua dari Tones and I EP The Kids Are Coming.

Lagu itu diproduksi dan dicampur oleh Konstantin Kersting.