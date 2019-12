Sebab Tiket Batik Air Lion Air Group Manokwari Papua ke Surabaya dan Jakarta Rp 15 Juta - Rp 20 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebab tiket Batik Air Lion Air Group Manokwari ke Surabaya dan Jakarta Rp 15 juta - Rp 20 juta.

Harga tiket pesawat Batik Air ( Lion Air Group ) sungguh fantastis.

Kok bisa?

Cuplikan gambar daftar harga tiket Batik Air dari Manokwari, Papua Barat ke Surabaya, Jawa Timur ( Jatim ) transit melalui Makassar periode pengecekan Senin (16/12/2019) mencapai Rp 15 juta beredar di Twitter.

Menanggapi hal tersebut Lion Air Group memberi klarifikasi dan penjelasan mengenai harga jual tiket pesawat yang berlaku.

"Apabila kursi (seat) untuk penerbangan langsung N/A (not available atau tidak tersedia) dan sold out (terjual habis), maka sistem pada mesin akan mencari rute dengan menawarkan alternatif agar pemesan atau calon penumpang dapat sampai di tujuan," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro sesuai siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

"Dalam situasi ini, maka calon tamu atau penumpang ditawarkan perjalanan udara melalui beberapa sektor (transit)," sambung Danang Mandala Prihantoro mengatakan.

Perlu diketahui bahwa penerbangan transit merupakan layanan dari maskapai sendiri atau kombinasi (multiple flight) bersama maskapai lain.

Oleh karena itu Danang Mandala Prihantoro menyebutkan untuk penerbangan transit secara otomatis akan memunculkan harga jual total tiket dari keseluruhan sektor yang harus dilalui.

"Jika calon penumpang memutuskan untuk membeli dari sistem penawaran tersebut, maka jumlah nominal sesuai yang tertera harus dibayar. Lion Air menginformasikan bahwa nominal dimaksud (multiple flight) berbeda dari tarif tiket penerbangan langsung yang berlaku," jelas Danang Mandala Prihantoro.

Danang Mandala Prihantoro mewakili Lion Air Group meminta kepada seluruh calon tamu atau calon penumpang dalam mempersiapkan rencana perjalanan agar lebih awal, bijaksana, teliti dan cermat dalam memahami informasi ketika melakukan proses pembelian tiket pesawat.

Berikut Klarifikasi tiket pesawat udara Batik Air Manokwari-Surabaya sampai Rp 15 juta dan Manokwari-Jakarta sampai Rp 20 juta dari pihak Lion Air Group: