Babak 16 Besar Liga Champions - Kans Dortmund, PSG, Liverpool, Real Madrid, Man City, Spurs, Munchen

TRIBUN-TIMUR.COM - Drawing atau undian Babak 16 Besar Liga Champions telah diumumkan di Nyon, Swiss, Senin (16/12/2019).

Hasil undian tersebut mempertemukan empat wakil Inggris dengan dua wakil dari Spanyol dan dua wakil dari Jerman.

Saat Liverpool bertemu dengan Atletico Madrid, Manchester City berhadapan dengan Real Madrid.

Lalu Chelsea melawan Bayern Muenchen, Tottenham Hotspur melawan RB Leipzig.

Hasil undian lainnya Borusia Dortmund Vs Paris Saint-Germain, Atalanta Vs Valencia, Olympique Lyon Vs Juventus, dan Napoli Vs Barcelona.

Dari hasil undian delapan pertandingan tersebut, beberapa klub memiliki peluang untuk bisa mengalahkan lawannya.

Bahkan ada pula perjumpaan kawan atau musuh lama juga terjadi.

Seperti Pep Guardiola akan berhadapan dengan Zinedine Zidane untuk pertama kalinya sebagai pelatih saat Manchester City jumpa Real Madrid.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama bagi Zidane dan Guardiola sebagai pelatih di ajang resmi.

Kemudian juga mempertemukan mantan pelatih, yakni reuni Thomas Tuchel dengan mantan klub asuhannya.

Artikel ini telah tayang di BolaSport dengan Judul "Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions - Ada Real Madrid Vs Man City dan Napoli Vs Barcelona"