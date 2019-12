16 Besar Liga Champions & 32 Besar Liga Europa - Peluang Liverpool, Barcelona, Chelsea, & Man City?

TRIBUN-TIMUR.COM - Drawing atau Undian untuk babak 16 Besar Liga Champions Eropa telah dilakukan di Nyon, Swiss tepatnya Senin (16/12/2019) pukul 18.00 WIB.

Undian diambil langsung oleh legenda Turki sekaligus Bayern Muenchen, Hamit Altintop.

Melihat deretan tim-tim yang lolos, maka menarik ketika sudah mengetahui lawan masing-masing dari tim tersebut.

Terdapat 8 tim yang berstatus sebagai juara grup yaitu Paris Saint-Germain, Manchester City, Valencia, Liverpool, Bayern Muenchen, Juventus, RB Leipzig dan Barcelona.

Ada pula 8 tim yang berstatus sebagai runner-up yaitu Borussia Dortmund, Real Madrid, Atalanta, Atletico Madrid, Chelsea, Olympique Lyon, Tottenham Hotspur dan Napoli.

Dari hasil undian pun akhirnya mempertemukan Dortmund Vs Paris Saint-Germain, lalu Real Madrid Vs Manchester City, Atalanta Vs Valencia, Atletico Madrid Vs Liverpool.

Laga lainnya adalah Chelsea Vs Bayern Muenchen, Olympique Lyon Vs Juventus, Tottenham Hostpur Vs RB Leipzig, dan Napoli Vs Barcelona.

Tidak hanya undian babak 16 besar LIga Champions, juga digelar undian babak 32 besar Liga Europa.

Adapun undian babak 32 besar Liga Europa, ada tambahan 8 tim peringkat ketiga kualifikasi Liga Champions.

Babak 16 Besar Liga Champions akan dihelat dua leg. Pertandingan leg pertama akan digelar pada 18, 19, 25, 26 Februari 2020.

Lalu dilanjutkan pertandingan leg kedua pada 10, 11, 17, dan 18 Maret 2020.

Sementara itu untuk final Liga Champions sendiri akan digelar pada 30 Mei 2020 di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul.

Lantas bagaimana peluang atau kans yang bakal lolos ke babak berikutnya?