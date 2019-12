PSM Makassar vs PSS Sleman, Darije Ingin Menutup Pertandingan Kandang dengan Kemenangan

Live OChannel, Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar vs PSS Sleman: Kondisi Tim & Rekor Pertemuan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Malam ini, PSM Makassar akan meladeni tamunya, PSS Sleman di Stadion Mattoanging Andi Mattalatta, Makassar.

Pada laga di putaran pertama lalu, PSM Makassar takluk dari tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-2.

Saat laga kandang ini, PSM Makassar bertekad balas dendam atas kekalahan di putaran pertama.

Dari segi rekor, PSM Makassar lebih banyak menang jika berlaga di kandang sendiri. Liga 1 2019 bergulir, PSM Makassar tercatat baru dua kali menelan kekalahan di kandang sendiri. Dua kali kalah dan sekali seri.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic berjanji akan menutup laga terakhir di kandang dengan kemenangan.

Ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi Darije untuk mendampingi PSM Makassar. Pasalnya, ia telah menyatakan mengundurkan diri setelah laga PSM Makassar vs PSS Sleman.

Saat ini, PSM Makassar bertengger di urutan ke-11 klasemen sementara Liga I 2019. Sementara PSS Sleman berada di urutan kedelapan dengan mengoleksi 44 poin.

"Kami harus memenangkan pertandingan. Saya telah memberitahukan kepada para pemain juga (laga melawan PSS adalah pertandingan terakhir saya) karena ingin mengakhiri musim dengan tiga poin di Makassar," kata Darije Kalezic.

Namun, ambisi tersebut diprediksi tidak akan mudah, karena tim tamu bertekad untuk setidaknya meraih 1 poin, setelah selalu kalah dalam 2 laga tandang terakhir.

Keberhasilan PSS menumbangkan PSM di pertemuan pertama, menjadi modal penting Super Elja. Pelatih PSS, Seto Nurgiyantoro, mengaku tanpa beban saat bersua PSM karena laga ini tak banyak menentukan posisi mereka di klasemen Liga 1.

Ia pun bertekad untuk menjadikan laga ini sebagai eksperimen taktik yang dapat ia terapkan di musim depan.

"Kami dan PSM juga sudah lepas dari degradasi, artinya selain kemenangan, saya pribadi ingin mencoba sesuatu yang baru," tutur Seto.

Head to Head PSM Makasar vs PSS Sleman di Liga 1 23/08/2019:

PSS Sleman vs PSM Makasar 3-2

Perkiraan Susunan Pemain

PSM Makasar (4-3-3):

Rivki Mokodompit; Asnawi Mangkualam, Aaron Evans, Abdul Rahman, Beny Wahyudi; Rizky Pellu, Marc Klok, Muhammad Arfan; Zulham Zamrun, Amido Balde, Muhammad Rahmat.

PSS Sleman (4-3-3): Ega Rrizki; Bagus Nirwanto, Alfonso de la Cruz, Ardan Aras, Samuel Christianson; Dave Mustaine, Guilherme Batata, Ricky Kambuaya; Kushedya Yudo, Evgen Bokhashvili, Arsyad Yusgiantoro.(*/tribun-timur.com)