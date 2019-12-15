Liga Inggris
Link Live Streaming TV Online Mola TV Arsenal vs Manchester City, Tonton Gratis Melalui HP
Link Live Streaming TV Online Mola TV Arsenal vs Manchester City, Tonton Gratis Melalui HP
TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming TV Online Mola TV Arsenal vs Manchester City, Tonton Gratis Melalui HP
Berikut Link Live Streaming pertandingan Arsenal vs Manchester City, dapat disimak dalam berita ini.
Pekan ke-17 Liga Inggris 2019 menyajikan partai big match antara Arsenal melawan Manchester City di Emirates Stadium pada Minggu (15/12/2019) malam.
Duel big match Arsenal kontra Manchester City dapat disaksikan Live Streaming TV Online Mola TV secara gratis lewat HP malam ini pukul 23.30 WIB.
The Citizens harus bermain tanpa tiga pemain andalannya saat melawat ke Emirates Stadium.
Dikutip Tribunnews melalui laman resmi klub Mancity, ketiga pemain tersebut adalah bek tengah John Stones, gelandang David Silva serta striker andalannya Sergio Aguero.
Hsal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Man City yakni Pep Guardiola.
David Silva mengalami kelelahan sejak Citizens menelan kekalahan di derby Manchester pekan lalu.
"David Silva tidak fit. Besok kami akan lihat. Kemarin dan hari ini dia tidak bisa berlatih. Itu adalah tendangan di beberapa bagian kaki yang menyakitkan." ujar Guardiola dilansir dari laman resmi klub Man City.
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