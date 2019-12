17 Laga Liga 1 di Mattoanging, Rata-rata Penonton PSM Hanya 7.666 Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar versus PS Sleman merupakan partai kandang terakhir Laskar Pinisi di Liga 1 2019.

Pertandingan terlaksana di Stadion Mattoanging, Makassar, Minggu (15/12/2019).

Koordinator Tiket Laga Kandang PSM Makassar, Azis Djarre mengagakan, sebelum penjualan tiket ditutup totalnya sekitar 8 ribuan penonton.

"Tapi 15 menit kemudian sebelum ditutup bertambah. Jadi total tiket yang terjual melalui jalur resmi sebanyak 9.289," katanya via pesan WhatsApp, Minggu malam.

Artinya, merujuk data 16 laga kandang sebelumnya, jumlah penonton PSM di stadion Mattoanging hanya 130.337 penonton.

Bila dirata-tatakan, angka itu hanya 7.665 per laga. Sesangkan okupansi hanya 45,69 persen saja.

Dibandingkan torehan jumlah penonton di Liga 1 2018, terjadi penurunan penontkn di angka 90.688 atau 41,03 persen. Selaras dengan penurunan okupansi di angka 36,34 persen.

Untuk jumlah penonton terbanyak didapatkan Panpel pada (18/8/2019) melawan Persib Bandung dengan 14.327 orang.

Sedangkan untuk jumlah penonton tersedikit pada (6/11/2019) melawan Kalteng Putra dengan 2.174 orang.

Data Jumlah Penonton PSM Makassar Liga 1 2019:

- (20/5) vs Semen Padang: 13.830

- (24/5) vs Badak Lampung: 11.686

- (13/7) vs Bhayangkara FC: 8.327

- (17/7) vs Persebaya: 10.930

- (14/8) vs Barito Putera: 5.278

- (18/8) vs Persib: 14.327

- (1/9) vs Persela: 7.217

- (11/9) vs PSIS: 6.483

- (19/9) vs Tira-Persikabo: 8.505

- (16/10) vs Arema FC: 5.237

- (20/10) vs Persija Jakarta: 8.757

- (24/10) vs Madura United: 3.274

- (6/11) vs Kalteng Putra: 2.174

- (18/11) vs Persipura: 4.823

- (23/11) vs Bali United: 7.327

- (2/12) vs Borneo FC: 2.873

- (15/12) vs PS Sleman: 9.289

*Jumlah penonton 17 laga: 130.337

*Rerata jumlah penonton: 7.666

*Kapasitas stadion Mattoanging: 15 ribu

*Okupansi hingga 17 laga: 45,69 persen

*Jumlah penonton terbanyak: 14.327 orang (18/8 vs Persib)

*Jumlah penonton tersedikit: 2.174 orang (6/11 vs Kalteng Putera)

*Jumlah penonton 17 laga Liga 1 2018: 221.025.

- Dibandingkan 2019: Turun 90.688 penonton (41,03 persen)

- Dibandingkan 2019: Okupansi turun 46,34 persen.