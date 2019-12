VIDEO: Panitia Islamic Dentistry Fest Vol II FKG UMI Kunjungan ke Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Islamic Dentistry Fest Vol II yang Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Muslim Indonesia (UMI) berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Jumat (13/12/2019).

Mereka yang berkunjung yakni ketua panitia Islamic Dentistry Fest, drg Rachmi Bachtiar dan Wakil Dekan III FKG UMI drg Nurasisa Lestari, MARS.

Dalam kunjungan mereka menyampaikan FKG UMI akan menggelar Islamic Dentistry Fest Vol II di Myko Hotel Jl Boulevard, Kota Makassar, Sabtu-Minggu (21-22/12/2019).

Dengan mengusung tema New Post From Celebgram in Dentistry, seminar nasional ini akan menghadirkan tujuh pembicara di antaranya Prof drg H Moh Dharma Utama PhD Sp Pros(K), drg Muhammad Ruslin Mkes PhD Sp BM(K), drg Rio Suryantoro.

Ketujuh pembicara akan membahas ilmu kedokteran gigi dari berbagai sisi.

Selain mengupdate ilmu pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bersama dokter gigi se-Indonesia dan mahasiswa kedokteran gigi.

Diakhir seminar akan diisi kajian islam yang dibawakan Ustaz Muhammadiyah Yunus.

Adapun biaya pendaftaran sebelum tanggal 20 Desember Rp 700 ribu sedangkan On Site Fee Rp 800 ribu.

Pendaftaran Online dapat melalui http://seminar-p3kgb.pdgi.or.id/event/1800/registrasi/new.

Nantinya akan ada juga pameran alat dan bahan kedokteran gigi dengan menghadirkan 14 vendor.

Simak videonya!