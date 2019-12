Sosok Gong Yoo, Pemeran Utama yang Takut Diajak Foto Bersama Zombie di Train To Busan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Gong Ji-chul atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya, Gong Yoo adalah seorang aktor asal Korea Selatan.

Ia lahir di Busan, pada 10 Juli 1979.

Namanya mulai dikenal dalam peran-peran di drama televisi: The 1st Shop of Coffee Prince (2007), Guardian: The Lonely and Great God (2016), dan film-film: The Crucible (2011) dan Train to Busan (2016).

Dilansir dari Kompas.com sukses membintangi film Train to Busan, Gong Yoo justru merasa ketakutan dan pilih kabur setiap film diputar.

Bahkan, Gong Yoo mengaku takut ketika beberapa pemeran zombie dalam film Train To Busan mengajaknya foto bersama dengan kondisi rias wajah lengkap.

"Lalu zombie itu akan mendekati saya dengan riasan dan darah di tubuh mereka. Mereka akan mendekati dan bilang 'Gong Yoo..'saya begitu ketakutan dan mereka akan bilang 'bisa kita foto bersama?" kata Gong Yoo.

Sebelumnya, dalam acara bincang "Because Lee Dong Wook Wants To Talks", Lee Dong Wook menyadari bahwa Gong Yoo tak menyebut satupun film bergenre horor dalam daftar film favoritnya.

"Kamu tidak bisa menonton film horor kan?" tanya Lee Dong Wook seperti dilansir Allkpop, Kamis (12/12/2019).

Mendengar pertanyaan lawan mainnya dalam film Goblin itu, Gong Yoo hanya tertawa kemudian membenarkan dugaan Lee Dong Wook.

"Saya benci film horor, saya hanya tidak bisa menontonnya sendiri," ucap Gong Yoo.