Islamic Dentistry Fest Vol II akan Digelar FKG UMI, Catat Tempat dan Lokasinya

Panitia Islamic Dentistry Fest, berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Jumat (13/12/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Muslim Indonesia (UMI) siap menggelar Islamic Dentistry Fest Vol II di Myko Hotel Jl Boulevard, Kota Makassar, Sabtu-Minggu (21-22/12/2019).

Dengan mengusung tema New Post From Celebgram in Dentistry, seminar nasional ini akan menghadirkan tujuh pembicara di antaranya Prof drg H Moh Dharma Utama PhD Sp Pros(K), drg Muhammad Ruslin Mkes PhD Sp BM(K), drg Rio Suryantoro.

Hal itu disampaikan ketua panitia Islamic Dentistry Fest, drg Rachmi Bachtiar saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Jumat (13/12/2019).

“Sebagai dokter gigi kita butuh mengupdate ilmu pengetahuan dan keterampilan skill. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik dan maksimal,” katanya.

Kunjungan drg Rachmi ditemani Wakil Dekan III FKG UMI drg Nurasisa Lestari, MARS.

Ketujuh pembicara akan membahas ilmu kedokteran gigi dari berbagai sisi.

Selain mengupdate ilmu pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bersama dokter gigi se-Indonesia dan mahasiswa kedokteran gigi.

“Kegiatan kami juga didukung sepenuhnya oleh Pengurus Besar (PB) Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI),” tambahnya.

Diakhir seminar akan diisi kajian islam yang dibawakan Ustaz Muhammadiyah Yunus.

“Ciri khas UMI adalah keislaman. Jadi kami isi juga kajian. Meskipun demikian kegiatan ini tetap dibuka untuk umum,” tambahnya.

Adapun biayaya pendaftaran sebelum tanggal 20 Desember Rp 700 ribu sedangkan On Site Fee Rp 800 ribu.

Pendaftaran Online dapat melalui http://seminar-p3kgb.pdgi.or.id/event/1800/registrasi/new.

“Target peserta itu 300, dan hingga saat ini sudah hampir mencapai target,” jelasnya. (*)

