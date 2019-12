TRIBUN-TIMUR.COM - Korea Selatan tercatat memiliki sejumlah festival atau ajang penghargaan musik/drama akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 di Korea Selatan.

Seperti dilansir dari Tribunnews akhir tahun dan awal tahun selalu dipenuhi dengan festival musik atau ajang penghargaan industri entertainment di Korea Selatan.

Akan ada banyak acara sebagai bentuk apresiasi artis K-Pop maupun aktor dan aktris drama.

Melon Music Awards menjadi ajang "pembuka" tahun ini.

MMA ke-9 telah dilaksanakan pada 30 November lalu.

Setelah MMA, ada Mnet Asian Music Awards (MAMA) yang dilaksanakan 4 Desember lalu.

Inilah 17 Acara Penghargaan dan Festival Akhir Tahun 2019-Awal 2020 di Korea (Twitter @GoldenDisc_en)

Seperti yang dilansir Koreaboo, berikut daftar lengkap festival atau ajang penghargaan akhir/awal tahun lengkap dengan tanggal dan artis yang akan tampil.

1. Melon Music Awards (MMA) ke-9

Tanggal: 30 November 2019

Lokasi: Gocheok Sky Dome

Peraih Daesang (grand prize):

- Artist of the Year: BTS

- Album of the Year: BTS Map of the Soul: Persona