FOTO: FKG UMI Bakal Gelar Islamic Dentistry Fest Vol II

Panitia Islamic Dentistry Fest, drg Rachmi Bachtiar berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Jumat (13/12/2019). Kunjungan tersebut untuk menyampaikan kegiatan Islamic Dentistry Fest Vol II yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Myko Hotel Jl Boulevard, Kota Makassar, Sabtu-Minggu (21-22/12/2019). Dengan mengusung tema New Post From Celebgram in Dentistry, seminar nasional ini akan menghadirkan tujuh pembicara di antaranya Prof drg H Moh Dharma Utama PhD Sp Pros(K), drg Muhammad Ruslin Mkes PhD Sp BM(K), drg Rio Suryantoro.