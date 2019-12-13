UMI Makassar
FOTO: 256 Alumni dari 4 Program Studi Fakultas Teknik UMI Diyudisium
Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI
sanovra/tribun-timur.com
Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI periode II tahun 2019 yang berlangsung di The Rinra Hotel, Makassar, Kamis (12/12) malam. Sebanyak 256 alumni, dari 4 program studi yang ada, Prodi teknik mesin, prodi teknik sipil, prodi teknik electro, prodi teknik arsitektur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UMI, Dr. Ir. H. Hanafi Ashad ST MT. Didampingi dekan Fakultas Teknik UMI, Dr. Ir. H. Mukhtar Tahir Syarkawi.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI periode II tahun 2019 yang berlangsung di The Rinra Hotel, Makassar, Kamis (12/12) malam. Sebanyak 256 alumni, dari 4 program studi yang ada, Prodi teknik mesin, prodi teknik sipil, prodi teknik electro, prodi teknik arsitektur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UMI, Dr. Ir. H. Hanafi Ashad ST MT. Didampingi dekan Fakultas Teknik UMI, Dr. Ir. H. Mukhtar Tahir Syarkawi. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Ansar