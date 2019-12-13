UMI Makassar

FOTO: 256 Alumni dari 4 Program Studi Fakultas Teknik UMI Diyudisium

Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI

FOTO: 256 Alumni dari 4 Program Studi Fakultas Teknik UMI Diyudisium
sanovra/tribun-timur.com
Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI periode II tahun 2019 yang berlangsung di The Rinra Hotel, Makassar, Kamis (12/12) malam. Sebanyak 256 alumni, dari 4 program studi yang ada, Prodi teknik mesin, prodi teknik sipil, prodi teknik electro, prodi teknik arsitektur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UMI, Dr. Ir. H. Hanafi Ashad ST MT. Didampingi dekan Fakultas Teknik UMI, Dr. Ir. H. Mukhtar Tahir Syarkawi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pejabat Fakultas Teknik (FT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadiri acara Yudisium dan ramah tamah Sarjana Fakultas Teknik UMI periode II tahun 2019 yang berlangsung di The Rinra Hotel, Makassar, Kamis (12/12) malam. Sebanyak 256 alumni, dari 4 program studi yang ada, Prodi teknik mesin, prodi teknik sipil, prodi teknik electro, prodi teknik arsitektur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UMI, Dr. Ir. H. Hanafi Ashad ST MT. Didampingi dekan Fakultas Teknik UMI, Dr. Ir. H. Mukhtar Tahir Syarkawi. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Tags
Makassar
Universitas Muslim Indonesia
Fakultas Teknik
Berita Terkait :#UMI Makassar
Penulis: Sanovra Jr
Editor: Ansar
Ikuti kami di
Video Pilihan
Misteri Dikuburnya Mahasiswi di Belakang Kos Terungkap, Istri Penjaga Kos Akui Suaminya Membunuh
Misteri Dikuburnya Mahasiswi di Belakang Kos Terungkap, Istri Penjaga Kos Akui Suaminya Membunuh
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan