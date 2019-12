Bertabur Diskon di Sejumlah Tenant TSM Makassar, dari The Executive J.rep hingga Wacoal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Promo akhir tahun mulai dihadirkan sejumlah tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (13/12/2019) tenant fesyen, beauty hingga sepatu menghadirkan berbagai promo menarik.

Salah satunya The Executive, promo yang dihadirkan berupa promo diskon up to 70 persen.

Adapula cashback 20 persen untuk pembelian produk normal.

Promo tak kalah menarik ialah Payless Clereance Sale hingga 50 persen.

Informasi yang tertera di flayer promo, penawaran berlaku untuk item tertentu hingga 17 Desember 2019 mendatang.

Tak hanya itu, tenant Red Wine yang identik dengan sendal sepatu wanita menghadirkan diskon 70 persen pada sejumlah koleksi hingga 31 Desember 2019.

Begitupun dengan tenant fesyen favorit milenial, J.rep menghadirkan potongan diskon 10 persen sampai 30 persen hingga 31 Desember 2019.

Nah bagi Anda yang mencari sepatu olahraga, Fisik Sport juga memberikan potongan diskon hingga 50 persen pada sejumlah koleksinya hingga 5 Januari 2020.

Salah satu tenant di TSM Makassar menghadirkan diskon hingga 70 persen (Sukmawati/Tribun Timur)

Bagi para wanita, jangan lewatkan promo menarik di tenant Wacoal.