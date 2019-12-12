Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019

sscasn login, Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Semua Instansi Hari Ini

sscasn login, Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Semua Instansi Hari Ini

sscasn login, Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Semua Instansi Hari Ini
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sscasn login Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Semua Instansi Hari Ini 

sscasn login, Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Semua Instansi Hari Ini

TRIBUN-TIMUR.COM -  Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 bisa diketahui Kamis (12/12/2019) hari ini.

Semoga Anda lulus Seleksi Administrasi CPNS 2019, Amin.

Tak Lulus Administrasi CPNS 2019? Segera Sanggah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Cek Caranya

Mulai Kamis (12/12/2019), hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS 2019 akan diumumkan.

Mengutip jadwal resmi yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 akan berlangsung hingga 16 Desember 2019.

Seperti diberitakan Kompas.com, Senin (2/12/2019), Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, peserta dapt mengecek hasil seleksi administrasi lewat portal SSCN.

Caranya, pelamar dapat melakukan login di portal SSCASN pada rentang waktu yang disebutkan dalam pengumuman instansi.

 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham SMA SMK, Pantau http://cpns.kemenkumham.go.id

Tahapan pengecekannya sebagai berikut:

1. Login di portal SSCASN

2. Pelamar yang dinyatakan lolos administrasi, maka akan muncul keterangan "Selamat Anda Lulus".

Sebaliknya, peserta yang tidak lolos akan mendapatkan keterangan "Maaf Anda Tidak Lulus", disertai alasannya.

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Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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