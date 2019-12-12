Liga 1 2019

SEDANG BERLANGSUNG 5 LINK LIVE STREAMING TV Online Indosiar Persebaya vs Arema FC, Tonton di HP

SEDANG BERLANGSUNG 5 LINK LIVE STREAMING TV Online Indosiar Persebaya vs Arema FC, Tonton di HP

TRIBUN-TIMUR.COM - SEDANG BERLANGSUNG 5 LINK Live Streaming TV Online Indosiar Persebaya vs Arema FC, Tonton di HP

Liga 1 2019 pekan ke-32 pertemukan Persebaya Surabaya vs Arema FC, Kamis (12/12/2019).

Link Live Streaming Indosiar Persebaya vs Arema FC Liga 1 2019 dapat diakses di sini.

Laga Persebaya vs Arema FC akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (12/12/2019).

Pertandingan Persebaya vs Arema FC disiarkan langsung Indosiar dan TV Online mulai pukul 15.30 WIB.

Dua tim Jawa Timur tersebut berada dalam kondisi berbeda, melihat dari hasil lima pertandingan terakhir di Liga 1 2019.

Persebaya tak terkalahkan dalam lima laga terakhir, sebaliknya Arema belum pernah menang dalam lima laga terakhir Liga 1 2019.

Hasil tersebut cukup mempengaruhi posisi kedua tim di papan klasemen, Persebaya naik ke peringkat 5, sedangkan Aremo FC merosot ke urutan 10.

Arema FC kerap tampil negatif ketika melakoni laga tandang.

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Editor: Hasrul
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