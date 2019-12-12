CPNS 2019

RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id

RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id

RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id
menpan.go.id
RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id 

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut update Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenPANRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau KemenpanRB resmi mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019.

Pengumuman dengan B/228/S.KP.01.00/2019 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Anggaran 2019.

Dalam pengumuman dijelaskan ada 924 peserta yang dinyatakan lulus seleksi admínistrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunahan Computer Assisted Test (CAT).

Waktu dan Lokasi SKD CPNS 2019 KemenPANRB

Dijelaskan pula waktu dan lokasi SKS berbasis CAT.

Waktu pelaksanaan SKD direncanakan pada bulan Februari 2020 sesuai dengan pengumuman Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 201 9 B/204/S.KP.01.00/2019, tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan
Jadwal Pelaxsanaan Pengadaan CPNS Kementerian PANRB T.A. 2019.

Lokasi pelaksanaan SKD dengan CAT akan diselenggarakan pada Kantor Regional atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tersebar di ibukota Provinsi.

Pengumuman selengkapnya KLIK menpan.go.id

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Sakinah Sudin
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Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur
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