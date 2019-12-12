CPNS 2019
RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id
RESMI Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenpanRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id
TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut update Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS KemenPANRB, 924 Pelamar Lolos, Cek di menpan.go.id
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau KemenpanRB resmi mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019.
Pengumuman dengan B/228/S.KP.01.00/2019 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Anggaran 2019.
Dalam pengumuman dijelaskan ada 924 peserta yang dinyatakan lulus seleksi admínistrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunahan Computer Assisted Test (CAT).
Waktu dan Lokasi SKD CPNS 2019 KemenPANRB
Dijelaskan pula waktu dan lokasi SKS berbasis CAT.
Waktu pelaksanaan SKD direncanakan pada bulan Februari 2020 sesuai dengan pengumuman Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 201 9 B/204/S.KP.01.00/2019, tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan
Jadwal Pelaxsanaan Pengadaan CPNS Kementerian PANRB T.A. 2019.
Lokasi pelaksanaan SKD dengan CAT akan diselenggarakan pada Kantor Regional atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tersebar di ibukota Provinsi.
Pengumuman selengkapnya KLIK menpan.go.id
Masa Sanggah
CPNS 2019
KemenpanRB
Hasil Seleksi Administrasi
menpan.go.id
Masa Sanggah
SSCN
SSCASN
SSCN.BKN.go.id
sscasn.bkn.go.id
Makassar
Sulawesi Selatan
Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM
Sakinah Sudin
|LINK Pengumuman Menpan.go.id, Cek 924 Nama dan Nomor yang Lulus Seleksi CPNS 2019 di Kemenpan RB
|UPDATE CPNS 2019: Ini Progress Verifikasi Seleksi Administrasi, Masih Banyak Instansi Belum 100 %
|Tak Lulus Administrasi CPNS 2019? Segera Sanggah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Cek Caranya
|KABAR GEMBIRA CPNS 2019, Sudah Bisa Cek Hasil Seleksi Adiministrasi di sscn.bkn.go.id, Ini Caranya
|Login SSCASN - Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Hari ini