Meriahkan Natal dan Tahun Baru, Telkomsel Hadirkan Program Siaga Sebar Hepi 2019

Vice President Network Operation and Quality Management Telkomsel Area Pamasuka, A Moelky Furqan (kiri) dan Vice President Consumer Sales Telkomsel Area Pamasuka Agustiyono (kanan) saat menggelar jumpa pers di Baruga Telkomsel, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (12/12/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -V ice President Consumer Sales Telkomsel Area Pamasuka Agustiyono mengatakan, telah dihadirkan program

untuk mengakselerasikan kebahagian di momen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Program tersebut ialah Siaga Sebar Hepi 2019.

"Melalui program ini Telkomsel mengajak para pelanggan untuk Abis-abisan di akhir tahun dengan menyediakan hadiah utama berupa satu unit BMW 320i," katanya saat menggelar jumpa pers di Baruga Telkomsel, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (12/12/2019).

Selain itu, terdapat beragam hadiah menarik lainnya, yakni 4 unit Mitsubishi Xpander, 10 unit Vespa LX 125, 30 unit Samsung Galaxy S10+, 50 unit Samsung A70, hingga ribuan voucher senilai ratusan ribu rupiah.

"Khusus untuk Area Pamasuka, Telkomsel menggelar empat program loyalty pelanggan," ucapnya.

Antara lain, Program Heppy Akhir Tahun, Program Awas POIN Hangus, Program Undian Eastimewa, Program You are my priority.

"Empat program tersebut mengajak pelanggan untuk menukarkan poinnya agar berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang telah disediakan menyambut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020," paparnya.

Untuk menggali kreatifitas anak muda, Area Pamasuka juga mengadakan OmG Video Competition dan Games Competition di beberapa kota.

"Telkomsel juga hadirkan serta program Co-Branding dengan Indofood di 13 Posko NARU Platinum," tuturnya.

Secara nasional Telkomsel juga menggelar program Gebyar NSP, Pesta Hadiah SMS Banking dan Langit Musik Natal & Tahun Baru.

Info selengkapnya melalui Telkomsel Siaga Sebar Hepi 2019 dapat diakses di www.telkomsel.com/sebarhepi.