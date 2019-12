Himikom UMI Gelar Dimensi Komunikasi Vol VII, Ismail Bachtiar Jadi Motivator

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himikom) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar

Dimensi Komunikasi Vol VII.

Agenda ini digelar tahunan yang dilaksanakan bertempat di Auditorium Al-Jibra UMI, Kamis, (12/12/2019).

Sosok inspiratif muda asal Sulsel, Ismail Bachtiar menjadi salah satu bintang utama dalam agenda Dimensi Komunikasi Vol VII ini.

Sesuai dengan tema yang diangkat "The Exsitensi of education in creative industry", Ismail menjadi motivator utamanya mengatakan beberapa soft skill dalam menjalani suatu usaha.

Baik itu bekerja dalam bidang usaha maupun di suatu perusahaan.

"Ada dua soft skill yang perlu kalian ketahui, dan itu harus dijalankan jika benar-benar ingin sukses dalam usaha," imbuh pria kelahiran Kabupaten Bone ini.

Yang pertama kata Bachtiar, kompleks problem solving (pemecahan masalah yang kompleks).

Sebab sangat penting adanya ditanamkan dalam diri masing-masing individu.

Sehingga kapasitas yang dikembangkan dan yang digunakan dalam memecahkan masalah baru, bisa diidentifikasi.

"Kemudian yang kedua adalah community, dan creative," jelasnya.

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan organisasi baik internal ataupun eksternal UMI Makassar.

