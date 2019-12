Gubernur Sulsel Laporkan Daerah Terisolir ke Rusdi Masse

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menerima rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Makassar, Kamis (12/12/2019).

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengapresiasi atas kedatangan para rombongan Banggar di Sulawesi Selatan.

Rombongan Banggar dipimpin langsung Pimpinan Banggar, Rusdi Masse yang merupakan politisi Sulsel dari Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Menurut Nurdin, timur ini harus dibangun.

Meski Presiden RI Joko Widodo telah berikan perhatian besar ke timur, tapi Sulsel juga ia harapkan menjadi salah satu barometer di bagian timur Indonesia ini.

"Harus kita dorong percepatan. Nah tadi ada banyak hal sudah kita sudah sampaikan mudah-mudahan follow upnya bisa segera, di antaranya menyelesaikan soal keterisolasian beberapa daerah, yang kedua tentu infrastruktur jalan ini juga menjadi perhatian kita. Yang ketiga Makassar ini sebagai baromoter Sulsel, bahkan barometer timur juga harus menjadi perhatian," kata Nurdin Abdullah.

Sementara itu, Pimpinan Banggar DPR RI, Rusdi Masse mengatakan kedatangannya ini, untuk menyerap aspirasi teman-teman pemerintah daerah.

"Aspirasi ini, untuk menjadi referensi buat kami di Banggar untuk pembahasan ke depannya. Makanya kami datang untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di Sulawesi Selatan, baik dari kabupaten/kota sehingga itu menjadi catatan dokumen kami di banggar untuk pembahasan berikutnya, " ujar Rusdi, yang juga mantan Bupati Sidrap ini.

Menurut dia, Sulawesi Selatan ini tidak ada daerah yang bisa membiayai dirinya sendiri sehingga apa yang dikeluhkan oleh para bupati dan wali kota, memang perlu penambahan.

"Kalau yang dikeluhlan itu tentang pengurangan-pengurangan memang karena tidak sesuai target akan disampaikan oleh direktur," katanya.

Berikut Pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang hadir di Rujab Gubernur Sulsel

- Rusdi Masse Mappasessu

- Muhiddin Mohammad Said

- Mercy C Barends

- Adriana C Dondonkambey

- Imam Suroso

- Sari Yuliati

- Maman Abdurrahman

- Putih Sari

- Kardaya Warnika

- Sri Wulan

- Abdullah Tuasikal

- Hasnah Syam

- Syarief Abdullah Alkadre

- Charles Mekyanyah

- Siti Mukaromah

- Anggia Erma Rini

- Haerul Anwar

- Ashabul Kahfi

- Anas Thahir

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: