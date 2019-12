Diisukan Bakal Masuk Jajaran Dewan Pengawas KPK, Ini Profil Gayus Lumbuun

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat masih menjadi topik perbincangan.

Salah satunya, nama yang kembali mencuat ialah Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun.

Ia dikabarkan bakal masuk dalam jajaran Dewan Pengawas KPK Republik Indonesia.

Namun, ia memilih enggan berkomentar terkait beredarnya daftar kandidat anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI.

Dilansir dari Tribunnews, menurut dia, belum ada kepastian soal daftar anggota Dewas KPK RI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belum ada kepastiannya. Kalau sudah pasti saja baru bisa berkomentar," kata Gayus Lumbuun kepada wartawan, saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

Sebelumnya, nama Gayus Lumbuun masuk dalam daftar kandidat anggota Dewan Pengawas KPK.

Terdapat sejumlah nama-nama yang beredar untuk menempati posisi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Mereka yaitu, Tumpak (Ex KPK), Romli A (Dosen), Indriyanto (Dosen), Harkristuti (Dosen), Gayus Lumbun (Ex Hakim Agung/Politisi), Adi Togarisman (Ex JAM di Kejagung), Budiman TR (Jurnalis), Markus (Dosen).

Menyikapi beredarnya nama-nama Dewas KPK di media sosial, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman meminta publik bersabar, menunggu pengumuman langsung dari Presiden Jokowi.