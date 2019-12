VIDEO: Suasana Kunjungan Pengurus OKE OCE Agrowisata Sulselbar di Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) segmen Agrowisata Wilayah Sulawesi Selatan-Barat menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (11/12/2019).

Mereka yang berkunjung adalah Ketua Umum OK OCE Agrowisata Sulselbar, Iwan Panca, Wakil Sekretaris Jenderal OK OCE Agrowisata Sulselbar, Fajriansyah, dan Ketua OK OCE Kota Makassar, Imam Nugraha.

Para pengurus ini dampingi Ketua OK OCE Agrowisata Pusat, Adi Pramono Gunawan.

Selain bersillahturrahmi, adapun tujuan kunjungannya adalah untuk memperkenalkan OK OCE Agrowisata yang telah hari di Sulselbar.

"Terimakasih atas sambutannya, kami hadir ingin bersilahturrahmi sekaligus menginformasikan bahwa OK OCE hadir di wilayah Sulselbar," tutur Ketua OK OCE Kota Makassar, Imam Nugraha membuka pertemuan.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan saling membagi informasi tentang program-program yang akan dicanangkan OK OCE Agrowisata.

Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung menerima kunjungan tersebut.

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana Aswan

