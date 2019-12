Mengenal Leani Ratri Oktila Dapat Pengahargaan di BWF Annual Award 2019

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Malam penganugerahan bergengsi untuk para pebulutangkis dunia baru saja digelar.

Ya, Badminton World Federation (BWF) baru saja mengumumkan pemenang sepanjang tahun ini pada ajang BWF Annual Award 2019, Senin (9/12/2019) malam.

Sebanyak enam kategori pemain terbaik diumumkan dipenghujung tahun.

Dilansir dari Tribunnews, enam kategori tersebut adalah Male Player of the Year, Female Player of the Year, Most Improved Player of the Year, Eddy Choong Most Promising Player of the Year, Male Para Badminton Player of the Year, dan Female Para Badminton Player of the Year.

Indonesia mempunyai enam wakil yang tersebar dalam lima kategori.

Yakni dua pasang ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang masuk dalam kategori Male Player of the Year.

Kemudian ada nama Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang memasuki jajaran nominasi Most Improved Player of the Year.

Disusul ganda putra junior, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin masuk di kategori Eddy Choong Most Promising Player of the Year.

Terakhir dua dari parabadminton yakni Dheva Anrimusthi pada kategori Male Para Badminton Player of the Year dan Leani Ratri Oktila pada Female Para Badminton Player of the Year.

Sayangnya, Indonesia hanya berhasil membawa satu gelar dari kategori Female Para Badminton Player of the Year yang lagi-lagi diraih oleh Leani Ratri Oktila.