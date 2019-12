Mengenal Bintang Film Jepang Miyabi yang Dukung Indonesia di Ajang Sea Games 2019 

Hal itu sontak membuat warganet khususnya Indonesia, ramai-ramai berkomentar.Ya, mantan bintang film dewasa, Maria Ozawa dikabarkan mendukunglaga Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2019.Ia bahkan secara terang-terangan di akun sosial medianya mendukung tim kebangaan tanah air ini.Dilansir dari Kompas.com melalui Bola Stylo, hal itu disampaikan oleh Miyabi lewat unggahan akun pribadinya."Selamat sudah sampai di final, Indonesia! Indonesia sudah berjuang luar biasa hingga mencapai final SEA Games 2019," tulis Miyabi di akun Instagram pribadinya."Saya sangat senang dengan tim Indonesia dan berharap Indonesia jadi juara," sambung pemilik akun @maria.ozawa ini.Selain melontarkan dukungannya, Miyabi juga mengajak pengikut akunnya untuk mendukung Indonesia."Saya ingin mengajak kalian untuk bergabung dengan saya dan mendukung Indonesia di final melawan Vietnam, langsung di Stadion Rizal (Memorial)," kata Miyabi."Datang dan dukung Indonesia untuk memenangi pertandingan ini dan menjadi yang terbaik sampai kami bisa menjadi juara SEA Games 2019," tandasnya.Ini bukan pertama kalinya Miyabi mendukung Indonesia.Sebelumnya, Miyabi juga melontarkan dukungan yang sama saat Indonesia tengah berjuang di fase grup.Kala itu, Miyabi menuturkan alasan mengapa ia mendukung Indonesia.Miyabi ikut mendukung Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2019.

Ternyata, wanita asal Jepang itu mengaku jika hatinya telah memilih dan mencintai Indonesia.



"Saya di sini untuk mendukung Indonesia, hati saya untuk Indonesia, saya cinta Indonesia, saya cinta kalian semua," kata dia pada 26 November lalu.



Terlepas dari alasannya mendukung Indonesia, Miyabi memiliki prediksi yang benar pada 26 November lalu.



Kala itu Miyabi berharap Indonesia menang 2-0, dan benar saja Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 2-0 saat itu.



Siapa Miyabi?



Dilansir dari wikipedia, Maria Ozawa juga dikenal sebagai Miyabi.



Ia lahir di Jepang, 8 Januari 1986.



Dulunya, ia dikenal sebagai pemeran pornografi asal Jepang.



Kehidupan dan karier



Seperti idola pornografi lainnya, Tina Yuzuki dan Anna Ohura, Maria Ozawa memiliki ras campuran.



Ibunya adalah orang Jepang dan ayahnya orang Kanada.



Kisah Hidup



Ozawa mengalami pengalaman seksual pertamanya pada usia 13 tahun, dan mempelajari 48 posisi seksual dari buku yang ia beli sendiri.



Dia pertama kali melihat AV (Adult Video) dengan melihat beberapa rekaman video yang dimiliki saudara laki-lakinya.



Tidak seperti kebanyakan aktris AV, Ozawa tidak diarahkan.



Dia pertama kali dikenalkan pada industri AV melalui temannya yang bekerja pada perusahaan AV.



Ozawa kemudian tertarik pada industri tersebut, mencari perusahaan yang cocok sampai akhirnya ia menemukan perusahaan B-open, agen model yang disukainya.



Dia mengikuti wawancara dengan perusahaann tersebut dan diterima.

Ozawa memulai kariernya sebagai model Miyabi untuk situs Shirouto-Teien.com pada Juni 2005, yang menghasilkan beberapa set foto dan video Hardcore Gonzo pendek yang diedarkan dalam format CD-R dan DVD-R.



Kemudian Ozawa menandatangani kontrak dengan S1, sebuah perusahaan AV yang memproduksi pornografi hardcore ringan, tampil pertama kali sebagai Maria Ozawa pada 7 Oktober 2005 dengan video New Face – Number One Style.



Ozawa ingat saat itu ia sangat gugup selama proses syuting Film AV pertamanya sampai ia tidak mampu menatap wajah lawan mainnya.



Di S1, Ozawa secara teratur muncul dalam video bulanan sampai Februari 2007.



Ozawa juga ikut berpartisipasi dalam beberapa video kompilasi S1, termasuk video kontestan "AV Open 2006", sebuah pameran kompetisi di antara studio pornografi Jepang yang menentukan studio mana yang memiliki omset penjualan paling tinggi.



Video Hyper – Barely There Mosaic yang menghadirkan Maria Ozawa, di antara beberapa idola AV lainnya seperti, Sora Aoi, Yua Aida, Yuma Asami, dan Rin Aoki memenangkan juara pertama.



Maria Ozawa mengakhiri kontrak dengan S1 pada awal 2007.



Bersama dengan Rin Suzuka, Reina Matsushima dan Rin Aoki, mereka kemudian pindah ke perusahaan baru yaitu, Dasdas (DAS).



Pada 25 April 2007, Dasdas mengedarkan beberapa video pertama perusahaan tersebut, di antaranya menghadirkan Maria Ozawa.



Pada akhir 2007, ia menandatangani kontrak (tidak eksklusif) dengan Attackers' (アタッカーズ), sebuah studio AV yang memiliki spesialisasi pada tema pornografi perkosaan.



Pada Juni 2008 ia berpindah studio sekali lagi, berpindah ke studio baru yaitu Ranmaru yang meluncurkan videonya dengan studio tersebut pada 19 Juli 2008.



Pada pertengahan 2008 Maria Ozawa melakukan beberapa variasi video dari produser yang berbeda termasuk video lesbiannya yang pertama (W Cast Premium Lesbian) untuk LADYXLADY, sebuah divisi dari studio pornografi Jepang Soft on Demand.



Dia akhir September 2008 Maria Ozawa mengeluarkan AV pertamanya yang benar-benar tanpa mozaic atau dengan kata lain tanpa sensor.



Selain dalam video dewasa, ia juga tampil pada film-film V-Cinema, sebuah buku foto dan beberapa video glamor ("gravure").



Ia juga pernah tampil dalam MTV Jepang, dan di Grup hip hop Yokohama DS455's untuk lagu Summer Time in the D.S.C.



Pada sebuah wawancara tahun 2007, Ozawa menyatakan bahwa ketertarikannya pada industri film dewasa tetap tinggi, dan dalam lemari videonya hanya terdapat film dewasa saja.



Ia mendapat hidup yang layak dari industri ini, tinggal di sebuah apartemen mewah dengan sewa per bulan US$1.682, dan Ozawa mendapat penerimaan minimal $8.000 per bulan.



Walaupun begitu, ia mengatakan bahwa ia akan berhenti dari industri AV jika ia terpaksa untuk melakukan hal lain, Ozawa juga mencegah teman-temannya agar tidak bekerja pada Industri AV.



Keluarga Ozawa dan temannya sangat menentang dan tidak setuju dengan profesinya.



Ketika Ozawa membawa beberapa video AVnya untuk ditunjukkan pada orangtuanya, mereka menolak untuk menontonnya dan mengusirnya keluar dari rumah.



Filmografi



Pada saat akhir Ramadhan 2009 di Indonesia, beredar kabar bahwa Miyabi akan datang ke Indonesia setelah Idul Fitri tahun 2009 untuk memenuhi panggilan salah satu studio film di Indonesia.



Miyabi direncanakan akan datang untuk bermain dalam film "Menculik Miyabi" bersama Raditya Dika, namun dibatalkan karena diprotes oleh ormas Islam seperti Front Pembela Islam.



Maria Ozawa Saat Ini



Ya Maria Ozawa kini sudah berbeda.



Wanita yang memilih pindah dari Jepang dan menetap di Filipina ini sudah pensiun dari dunia film dewasa yang telah membesarkan namanya.



Lalu apa yang dilakukannya setelah tak membintangi film dewasa?



Artis Maria Ozawa ternyata banyak menghabiskan waktu di Filipina bersama pacarnya.



Pacar Maria Ozawa, Jose Sarasola merupakan chef dari Filipina.



Ya Maria Ozawa ternyata juga jadi YouTuber.



Dalam postingan YouTubenya, dia membagikan liburannya di Capiz.



"Petualangan baru saya siap untuk Rock'n Roll !!



Kali ini saya pergi ke Capiz yang terletak di kota Roxas, juga dikenal sebagai '' ibukota Seafood '' Filipina.



Jose dan saya telah merencanakan perjalanan ini untuk waktu yang lama dan saya sangat bersemangat



untuk perjalanan ini terjadi karena SELAMANYA karena makanan laut adalah salah satu makanan favorit saya!" tulisnya.



"Saya harap semua orang yang menonton video ini akan menikmati saya menikmati syuting Vlog ini (caption).



Jangan ragu untuk berkomentar di bawah pemikiran Anda dan tentu saja jika Anda memiliki ide bagus untuk saya posting untuk Vlog saya berikutnya, silakan tuliskan juga! Cheers!" tulisnya lagi.



Dalam vlognya, Maria Ozawa membagikan video saat dirinya berada di bandara hingga mengunjungi berbagai destinasi.



Maria Ozawa dan Jose Sarasola juga menikmati kuliner Capiz yang merupakan favorit mereka.



Capiz disebut surga kuliner seafood di Filipina.



Tampak juga Maria Ozawa dan pacarnya menikmati wisata pantai di Capiz.



Mereka naik sebuah perahu dan menikmati pantai yang indah.



Beberapa netter di blognya memujinya.



"Nice vlog Maria.. Love it," tulis paul Polii. Very nice," tulis Dese SP.

Sementara itu ada juga yang menanyakan aksen bahasa Inggrisnya.



"Have you ever study in English outside of Japan? Tia and anri doesn't have your accent," tulis akun Li wu.



Namun dijawab netter lain yang menyatakan Maria Ozawa menggunakan aksen Filipina.



Pensiun



Pada tahun 2015, Maria Ozawa atau Miyabi menyatakan pensiun dari dunia film dewasa atau industri Adult Video ( AV).



Ia memulai debut film dewasa di tahun 2005.



Miyabi atau Maria Ozawa ini memilih untuk menjadi seorang pengusaha di Filipina.



Ia mendirikan sejumlah hotel dan bar bersama rekan-rekannya.



Ia juga masih tampil di sejumlah acara TV dan pemotretan.



Pakai Kerudung



Foto-foto Miyabi memakai hijab sempat ramai beredar pada tahun 2014 silam sempat menghebohkan.



Namun foto-foto Mariz Ozawa memakai jilbab ini dibantah olehnya.



"Tidak benar itu. Saya tak pernah pakai jilbab. Jadi foto yang beredar itu dengan muka saya dan pakai jilbab bohong besar. Mungkin dibuat dengan grafik komputer oleh seseorang. Tapi yang jelas saya tak pernah pakai pakaian jilbab," papar Ozawa kepada koresponden Tribunnews.com di Tokyo, Richard Susilo, Minggu (5/10/2014) malam silam.



Salah satu foto yang beredar adalah wajah Maria Ozawa mengenakan jilbab dan tulisan ucapan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa" sempat ramai di internet beberapa tahun lalu.



Di foto tersebut, Maria Ozawa menggunakan jilbab putih agak kekuningan dengan ikatan rumbai-rumbai di bagian lehernya. Di bagian bawah foto itu tertulis, "Yang paling penting: Selama bulan puasa, berhenti dulu men-download film-film saya ya...."



Ozawa mengaku tak pernah berkomentar seperti itu, termasuk foto tersebut yang dia sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Ia pun tidak terlalu memedulikannya.



Maria Ozawa yang sempat berbagi peran dalam film Menculik Miyabi dan Hantu Tanah Kusir mengaku ingin berkunjung ke Indonesia.



Sebelumnya ia batal datang ke Indonesia pada tahun 2009 lalu karena banyaknya penolakan.



Namun pada bulan Ramadhan 2019 kemarin, Maria Ozawa mengunggah foto sedang menggunakan kerudung.



Ya Maria Ozawa tampil santun dengan pose mendekapkan kedua tangannya di depan dada.



Pada keterangannya, Maria menuliskan pesan panjang untuk umat muslim di Indonesia.



"Hello Indonesia, Hello Bosku. Ini adalah Maria Ozawa."



"Aku ingin mengatakan Marhaban Ya Ramadhan kepada semua orang yang mulai menjalankan ibadah puasa pekan depan untuk satu bulan."



"Tetap semangat Bosku, selamat berpuasa," tulisnya.



Unggahan aktris yang akrab disebut Miyabi ini pun langsung mendapatkan respon positif dari pengikutnya yang berasal dari Indonesia.



Tangkap layar postingan Maria Ozawa. (Instagram maria.ozawa)

Ada yang merasa terkejut melihat penampilan Miyabi yang mengenakan kerudung.



"Dulu sering liat foto dia pake hijab itu hoax editan, eh sekarang asli pake kerudung," komentar netizen berakun @farizgofar.



"Alhamdulilah..sempena bulan Ramadhan yang akan tiba...kak maria pon nak bertudung," ujar @ryantakda.



Tidak sedikit pula yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Miyabi kepada kaum muslim di Indonesia.



"Hallo @maria.ozawa Thank you for your attention to Muslims. Barakallah," tulis @hoerunnissa.



"Thanks mbak yu wes ngucapno marhaban ya ramadhan," timpal netizen lainnya, @fachri_ariel.



Ini bukan pertama kalinya Maria Ozawa mengucapkan selama berpuasa kepada umat islam di Tanah Air.



Dua tahun lalu, Maria Ozawa juga sempat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa melalui akun Instagram-nya.



Usut punya usut, ternyata Maria Ozawa teringat soal puasa karena sosok Nikita Mirzani.



Data Diri:



Nama: Maria Ozawa



Nama Lain: Miyabi



Instagram: @maria.ozawa



Tanggal lahir: 8 Januari 1986



Tempat lahir: Hokkaidō, Jepang



Ukuran vital: 88(E)-58-86(cm)



35-23-34(inch)



Tinggi: 1,62 m (5 ft 4 in)



Berat: 48 kg



Warna mata: Coklat



Warna rambut: Hitam



Payudara asli: Ya



Golongan darah: A



Etnis: Jepang



Kanada-Prancis



Alias: Miyabi



