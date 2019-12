Lawan Barito Putera Klok Cadangan, Jelang Kickoff Ini Unggahannya di IG

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic mencadangkan gelandang bertahannya, Marc Anthony Klok kala dijamu Barito Putera.

Laga yang berlangsung di Stadion Demang Lehman, Martapura, Rabu (11/12/2019) malam ini, Klok memulai dari bangku cadangan.

Padahal ia acap kali mengisi posisi starting line up kala PSM bermain di kandang sendiri maupun kandang lawan.

Posisinya digantikan M Arfan di pos gelandang bertahan.

M Arfan akan berjibaku dengan Rizky Pellu dan Rasyid Bakri.

Ada yang menarik, pemain asal Belanda itu jelang kickoff mengunggah insta story bertuliskan.

"Vibrate so high that toxic people in your life fall back, because they no longer know how to approach you".

Yang artinya, "Bergetarlah jadi tinggi sehingga orang-orang beracun dalam hidupmu jatuh kembali, karena mereka tidak lagi tahu cara mencapaimu".

Entah apa maksud dari pemilik nomor 10 di PSM Makassar itu.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

