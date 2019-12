Barito Putera vs PSM Makassar, Maczman Padati Stadion Demang Lehman

Anggota The Maczman dari berbagai zona di Indonesia berdatangan di Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan, dalam mendukung PSM Makassar berlaga melawan tuan rumah Barito Putera

The Maczman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalangan suporter PSM Makassar terkesan tak ada lelah dalam mendukung tim kebanggaannya.

Meski hasil minor terus diraih di partai tandang, namun tidak menyurutkan niat mereka datang langsung di lokasi pertandingan.

Seperti kelompok suporter PSM, The Maczman, mereka datang saat Laskar Pinisi dijamu Barito Putera.

Kedatangan mereka dalam menyaksikan partai pekan 32 Liga 1 2019 di Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Kendati sudah tetutup pintu juara untuk PSM Makassar di musim kompetisi tahun ini. Namun semangat The MaczMan masih tersisa untuk mendukung langsung laga away kedua dari terakhir musim kompetisi 2019," tegas Sekjen The Maczman, Mustafa.

Ia menambahkan, anggota Maczman yang hadir datang dari berbagai provinsi di Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, jika dijumlah totalnya sekitar ratusan orang.

Diantaranya dari Korwil Balikpapan 13 orang, dari Zona Kalsel yang bermarkas di Batulucin 24 orang.

Kemudian dari Korwil Banjar Baru sekitar 40 orang dan dari Korwil Banjarmasin sekitar 60 orang.

"Jadi ada ratusan orang lah dari berbagai daerah. Kami tetap mendukung meski kondisi tim seperti ini. Kami harapkan ada hasil yang memuaskan," pinta Mustafa.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

