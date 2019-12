Trending di Youtube, Inilah Lirik Lagu dan Terjemahan Into The Unknown - Idina Menzel

TRIBUN-TIMUR.COM - Aksi yang dibawakan Anna dan Elsa dalam Frozen 2 sukses menarik perhatian penggemarnya.

Bahkan lagu yang dijadikan soundtrack filmya masuk ke dalam trending Youtube.

Melalui kanal YouTube DisneyMusic Vevolagu Into The Unknown resmi dirilis pada 18 November lalu, hingga kini menjadi Trending YouTube, Selasa (10/12/2019).

Lagu Into The Unknown merupakan salah satu Official Sound Track (OST) film Frozen 2 yang baru-baru ini tayang di bioskop.

Berikut lirik lagu Into The Unknown - Idina Menzel, Aurora dengan terjemahan Indonesia.

Into The Unknown - Idina Menzel, Aurora

[Intro]

Ah ah oh oh oh

Ah ah oh oh oh oh oh oh

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Ah ah ah ah ah

[Verse 1]

I can hear you but I won't

Some look for trouble

While others don't

There's a thousand reasons

I should go about my day

And ignore your whispers

Which I wish would go away, ah ah oh oh

Whoa oh

[Verse 2]

You're not a voice

You're just a ringing in my ear

And if I heard you, which I don't

I'm spoken for I fear

Everyone I've ever loved is here within these walls

I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls

I've had my adventure, I don't need something new

I'm afraid of what I'm risking if I follow you…

[Chorus]

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown