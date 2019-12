Ini Promo Paket Natal dan Tahun Baru 2020 Amaris Hotel Hertasning

Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 Amaris Hotel Hertasning memberikan promo spesial khusus untuk tamu yang menginap.

"Untuk promo menyambut perayaan natal di tahun ini, kami memberikan harga spesial yaitu Rp. 430.000,- nett/kmr. Anda juga dapat menikmati benefit di antaranya gratis sarapan untuk 2 orang, mendapatkan member my value, dan setiap tamu yg memesan paket Natal ini berkesempatan untuk memilih hadiah dari pohon Natal yang kami sediakan di mana salah satu hadiahnya yaitu ada voucher menginap di Amaris Hotel Hertasning untuk 1 malam.

Selain promo Natal, Amaris Hotel Hertasning juga menyambut Tahun Baru 2020 dengan memberikan promo "New Year Package" di mana harga spesial yg kami tawarkan Rp. 700.000,- nett/kamar.

Dengan harga yang sangat terjangkau anda sudah bisa menikmati paket dinner untuk 2 pax dengan konsep buffet/prasmanan, dimana banyak pilihan makanan dengan konsep "indonesian food" yg dapat anda nikmati bersama keluarga, teman, maupun sahabat yg dapat dinikmati di @xpress Restaurant dimulai jam 18.00 sd 22.00.

Selain itu benefit yg anda dapatkan:

-free breakfast for 2 person

-free late check out until 15 pm

-free welcome drinks & snacks

-free membership my value.

Selain harga Rp. 700.000 yang kami tawarkan kami juga memberikan harga spesial bagi Anda yang ingin menginap selama 2 malam dengan harga Rp. 1.000.000,- nett/kamar untuk periode cek in tgl 31 Desember 2019 sd check out tgl 02 des 2020.

ulfa sales executiveHhotel Amaris Hertasning

085824253384