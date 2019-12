Ini Nominasi Lengkap Golden Globe 2020, Film Terbaik Didominasi Netflix

TRIBUN-TIMUR.COM - Para nominator Golden Globe 2020 sudah diumumkan.

Mulai dari film terbaik, hingga pemain dan kru, untuk film layar lebar, film online, maupun film televisi.

Ajang penghargaan Golden Globe 2020 akan diselenggarakan di The Beverly Hilton, Los Angeles pada Minggu, 5 Januari 2020 malam atau Senin 6 Januari 2020 pagi waktu Indonesia.

Penyelenggara Golden Globe 2020, Foreign Press Associations (HFPA) telah mengumumkan daftar nominasi penghargaan tersebut, Senin (9/12/2019).

Nominasi tersebut dibacakan oleh Tim Allen, Susan Kelechi Watson, dan Dakota Fanning.

• SPOILER ALERT! Ini Jalan Cerita Film Joker, Tayang di Bioskop, Kisah Kelam Arthur Fleck, Batman?

• SPOILER! Begini Serunya Jalan Cerita Film Balap Mobil Ford v Ferrari, Masih Tayang di Bioskop

• TRIBUNWIKI: Trailer Film Leonardo DiCaprio Once Upon A Time in Hollywood Rilis, Ini Sinopsisnya

Beberapa film yang menguasai nominasi di antaranya, The Irishman, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, dan Marriage Story yang digadang-gadang akan bersaing di Piala Oscar.

Mengutip dari Variety, Netflix menyumbangkan dua film panjang dan dua serial televisi dalam nominasi ajang Golden Globe ke-77 ini, di antaranya Marriage Story, The Irishman, serial The Crown, dan serial Unbelievable.

Marriage Story masuk dalam enam kategori nominasi, kemudian diikuti oleh The Irishman dan Once Upon a Time in Hollywood dengan masing-masing lima kategori.

Selain itu juga ada film Joker arahan Todd Phillips yang masuk dalam empat kategori nominasi.