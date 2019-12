SEDANG BERLANGSUNG Spekta Show Indonesian Idol 2019 Live di RCTI, Ainun dari Palopo Sedang Beraksi

TRIBUN-TIMUR.COM-Ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Spektakuler Shows sedang berlangsung di RCTI malam ini, Senin (9/12/2019)

Anda bisa mendapatkan link Live Streaming RCTI Indonesian Idol di bagian akhir artikel ini.

Kali ini para kontestan memasuki babak Spektakuler Show Top 12. Artinya tinggal 12 kontestan lagi yang akan bertarung di panggung Indonesian Idol malam ini.

Mereka adalah Tiara, Ziva, Keisya, Novia, Mahalini, Mirabeth, Lyodra, Agseisa, Samuel, Nuca, Richard, dan Ainun.

Keduabelas kontestan akan kembali menunjukkan aksi panggungnya untuk tetap bertahan di Indonesian Idol.

"Idol Lovers!! Siapa yang udah gak sabar mau melihat penampilan TOP 12

di panggung Spektakuler Show MALAM INI??

Jangan sampai kamu gak nonton #IdolSpektaTop12, Hari ini pukul 21.00 WIB

Only on @officialrcti .

Dan jangan lupa dukung terus Idola favoritmu agar tidak pulang hari ini!!

Persaingan di antara para kontestan Indonesian Idol pun semakin sengit.

Tidak hanya memberikan penampilan terbaik, para kontestan juga harus menarik hati pemirsa.

Hal ini disebabkan bisa bertahan atau tidaknya peserta di panggung Indonesian Idol bergantung vote dari pemirsa.

Apakah idola Anda akan bertahan malam ini?

Penampilan 14 Kontestan 2 Pekan Lalu

1. Mahalini

Lagu: Use Somebody - Kings of Leon