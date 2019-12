HMJ Akuntansi STIE Nobel Indonesia Gelar Seminar Nasional di Nobel Convention Centre

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Nobel Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Akuntansi di Nobel Convention Centre, Jalan Sultan Alauddin No. 212 Makassar, Sabtu (7/12/2019).

Mengusung tema “Accounting 5.0: How To Fostercreativiry Technology In Accounting To Improve SME Growth Strategy".

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menjawab tantangan era digitalisasi, mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang akuntansi dengan mengangkat isu-isu akuntansi krusial dan terkini bagi mahasiswa jurusan akuntansi.

Seminar Nasional Akuntansi ini menghadirkan Prof Dr. Gagaring Pagalung S.E., M.S., Ak., C.A., C.M.A., C.S.R.A., yang merupakan ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Wilayah Sulawesi Selatan dengan didampingi oleh Nur Hidayah S.E., M.Si., dosen STIE Nobel Indonesia sebagai moderator, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus IAI Sulawesi Selatan, jajaran birokrasi STIE Nobel Indonesia, dan ketua himpunan mahasiswa akuntansi se-kota makassar beserta jajarannya.

Prof Dr. Gagaring menuturkan akuntan milenial harus siap merespon setiap tantangan global.

“Hadirnya IAI sebagai wadah belajar dan mengembangkan kemampuan. Akuntan milenial diharuskan dapat menjawab setiap tantangan baik nasional maupun internasional dengan proyeksi strategis IAI Accounting 6.1"

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dalam bentuk MoU dengan STIE Nobel Indonesia bersama IAI Sulawesi Selatan di bidang pengembangan keanggotaan akuntan Indonesia. Kerjasama ini merupakan kesepakatan yang pertama dibuat oleh IAI Wilayah Sulawesi Selatan dengan perguruan tinggi sekaligus meresmikan keanggotaan muda bagi mahasiswa akuntansi STIE Nobel Indonesia.

Dr. H. Mashur Razak S.E., M.M Ketua STIE Nobel Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi untuk jajaran kepengurusan HMA STIE Nobel Indonesia, karena telah menjadi inisiator yang peduli terhadap perkembangan mahasiswa akuntansi di Kota Makassar.

“Seminar nasional ini adalah sebuah kemajuan dan regenerasi dimana himpunan juga dapat membuat seminar dalam skala nasional, karena biasanya pihak kampus yang mengadakan acara seperti ini. Apalagi dirangkaikan penandatanganan MoU antara STIE Nobel Indonesia dengan IAI, sebagai bentuk atau langkah untuk menambah point akreditasi kampus”.

Dikesemptan yang sama Hasdir Syarif Ketua HMA STIE Nobel Indonesia dengan tegas menggunakan bahasa Inggris dalam sambutannya yang artinya, seminar akuntansi ini adalah sebuah bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam bidang akuntansi yang hangat untuk di bahas.

Dan tahun ini Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE Nobel Indonesia mengangkat sebuah isu yaitu Akuntansi Teknologi dan SME di era Industri 5.0.

"Perkembangan teknologi adalah sebuah hal yang harus dihadapi oleh semua kalangan tak terkecuali kita para akuntan millenial, maka tantangan ini harus kita jadikan peluang untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswa akuntansi,” katanya.