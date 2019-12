Briton English Edukasi Masyarakat Melalui Makassar Going Global

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga pendidikan bahasa Inggris, Briton English Makassar terus melakukan inovasi.

Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat Makassar, khususnya Sulsel melalui "Makassar Going Global".

Kegiatan ini dilaksanakan di Car Free Day (CFD) Kawasan Sudirman, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (8/12/2019).

Ratusan peserta turut meramaikan event yang dilaksanakan Briton English kali ini.

Business Development Manager Briton Mrs Ischaidar menjelaskan, dalam kegiatan ini, Briton English Education memiliki harapan besar untuk terciptanya Makassar Going Global.

Dimana membawa Makassar menuju kota mendunia, dengan menguasai Bahasa Inggris dengan standar international cambridge university.

Ini juga sebagai bentuk dalam mengajak seluruh pemuda pemudi untuk bergerak bersama dalam Aksi “Why english Is a must?”.

"Ini merupakan bukti nyata Briton English Education peduli terhadap hadirnya generasi yang mendunia," imbuh Mrs Ischaidar.

Kegiatan ini mengambil tagline NO English : NO Future, NO English : NO Career, NO English : NO Job, NO English : NO Confidence, NO English : NO Popularity dengan tagat

#YOUR SUCCESS BEGINS HERE!

#GO GET IT.

Peserta Briton Makassar Going Global yang hadir disuguhkan senam Tribun Zumba dipandu oleh tiga instruktur.