Wakil Indonesia Jessica Fitriana Juara ke-3, Miss Thailand Rebut Mahkota Miss Supranational 2019 

TRIBUN-TIMUR.COM-Wakil Thailand, Anntonia Porsild berhasil merebut mahkota juara dalam gelaran Grand Final Miss Supranational 2019 yang digelar di Polandia Sabtu (7/12/2019) dini hari tadi.

Sementara wakil Indonesi, Jessica Fitriana harus puasa di posisi runner up kedua Miss Supranational 2019.

Detik-detik menengangkan Anntonia Porsild dinobatkan menjadi Miss Supranational 2019 (Youtube @vipe vlogs)

Sementara untuk Runner Up 1 ditempati Miss Namibia, Yana Haenisch, Runner Up 3 ditempati Miss Peru, Janick Maceta dan Runner Up 4 ditempati Miss Venezuela, Gabriela de La Cruz.

Kabar baiknya, tak hanya berhasil menjadi Runner Up 2, Jessica Fitriana Martasari juga meraih penghargaan spesial lainnya yakni Supra Fan Vote Winner dan Runner Up 2 Best National Costume Miss Supranational 2019.

Dipandu oleh Anita Jones dan Domian Kordas, malam penobatan Miss Supranational 2019 berlangsung di Miedzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) di Katowice, Silesia, Polandia pada 6 Desember 2019 waktu setempat.

Termasuk Jessica Fitriana Martasari ,77 kandidat bersaing untuk memperebutkan gelar tersebut.

Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez Latorre (25) turut hadir menghiasi malam penobatan untuk memahkotai Porsild sebagai penggantinya.

Berasal dari San Juan, Puerto Riko, ia adalah pemegang gelar kontes kecantikan internasional pertama dari Karibia.

Vazquez juga bergabung dengan juri yang dipimpin oleh presiden Nowa Scena Parzutka von Lipinski.

Juri lainnya adalah koreografer Tomasz Baranski, manajer umum Firma Jubiler Schubert Robert Czepiel, Joseph Liu dari Calvin Klein, perancang busana Ela Piorun, model Sara Kovitzka, model dan penyanyi Aleksandra “Ola” Szwed, pemain hoki NHL Mariusz Czerkawski, Mister Supranational 2018 Prathamesh Maulingkar dan Miss Supranational 2011 Monika Lewczuk.

Miss Supranational adalah sebuah kontes kecantikan yang dicetuskan oleh World Beauty Association dan berkantor pusat di Panama.