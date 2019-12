VIDEO: Preview Liga Inggris 2019 Bournemouth vs Liverpool - Saatnya The Reds Berlari Kencang

TRIBUN TIMUR.COM-Liverpool bakal main laga tandang melawan Bournemouth di pekan ke-16 kompetisi Liga Inggris 2019-2020 di Stadion Vitality, Sabtu (7/12/2019) malam.

Pada laga ini, Liverpool diprediksi masih terlalu tangguh untuk Bournemouth, meski di kandang lawan.

Dengan kondisi The Reds yang sedang on fire, saatnya Mo Salah dkk berlari kencang meraih tiga angka di markas The Cherries.

Hingga pekan ke-15, penampilan Liverpool di Liga Inggris musim ini memang belum menunjukkan tanda-tanda mengendur.

Justru sebaliknya, pasukan The Reds semakin garang melibas lawan-lawan yang mereka hadapi, kandang maupun tandang.

Kemenangan terbaru, diraih atas klub rival sekota. Everton dihajar tim asuhan Jurgen Klopp dengan skor telak 5-2.

Tiga poin dari Merseyside Derby tersebut membuat The Reds kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 43 angka dari 15 pertandingan.

Nah, saat tandang ke markas Bournemouth, peluang Sadio Mane dkk untuk meneruskan rekor tak terkalahkan di Liga Inggris terbuka lebar.

Apalagi grafik permainan Liverpool sedang menanjak. Berbeda dengan tim tuan rumah yang makin memburuk.

Dari lima laga terakhir di pentas Liga Inggris, Bournemouth hanya mampu mengemas satu kemenangan. Sisanya, tim besutan Eddie Howe itu selalu menelan kekalahan.