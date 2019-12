Kamrussamad Usulkan Undang-undang Pemilu dan Pilkada Disatukan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamrussamad mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada itu disatukan.

"Omnibuslaw solusi revisi UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan UU Pilkada No 10 tahun 16. Kedua UU ini digabungkan menjadi satu," tegas Kamrussamad via rilis kepada Tribun, Jumat (6/12/2019).

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, setidaknya ada empat aspek ruang lingkup revisi dua UU tersebut.

Pertama, aspek sistem kepemiluan, meliputi dari Pemilu serentak dengan lima kotak suara, yakni Pilpres, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi opsinya.

Ada dua wacana yang berkembang. Di antaranya, wacana satu adalah pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional (Pilpres, DPR, dan DPD).

Lalu serentak daerah, yaitu DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota dan pemilihan kepala daerah).

"Wacana kedua, Pemilu serentak legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak eksekutif (Presiden dan kepala daerah).

Meninjau ulang kursi tiap Dapil dari 3 sampai dengan 10 menjadi 3 sampai dengan 8 maksimal untuk DPR RI atau sebaliknya," ungkapnya.

Aspek lain yang perlu direvisi, kata Kamrussamad, manajemen meliputi sistem pemutahiran data pemilih sampai penetapan DPT, masa rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan E-rekap.

Aspek penegakan hukum, lanjut Kamrussamad, penguatan payung hukum terhadap pelaku politik uang agar ada efek jera.