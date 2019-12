Irwan Akib dan Iqbal Suhaeb Diundang Jadi Keynote Speaker di Irak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Erwin Akib diundang sebagai salah satu pembicara utama (keynote speaker) dalam International Conference on Social Transformation and regional development (IC-STRD) II.

Kegiatan ini akan dihelat di Kota Erbil, Kurdistan Iraq, awal 2020 mendatang.

Konferensi ini mengangkat tema "Transformation and sustainability of society and humanity".

Selain Erwin Akib, Guru Besar Universitas Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Prof Datuk TS Dr. Wahid Bin Razzaly dan Penjabat Wali Kota Makassar, Dr Iqbal Samad Suhaeb juga akan menjadi pembicara.

"Kegiatan ini akan dihadiri para pemakalah yang merupakan pakar dari berbagai negara," kata Erwin Akib di Kampus Unismuh Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/12/2019).

Alumni program Doktor Universitas Teknologi Malaysia (UTM) ini akan bicara tentang "The Potential of Local Language and Language Acquisition".

Sebuah kajian tentang potensi pemodelan bahasa daerah khususnya di kota Makassar.

Menurut Erwin Akib, kajian tersebut akan dimanfaatkan para akademisi dan pengambil kebijakan di Irak untuk belajar pengembangan masyarakat dan kebudayaan dari Malaysia dan Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama UTHM dan Erbil Polytechnic University.(*)

