Musda KNPI Sulsel

VIDEO: Kanita Kahfi Sebut KNPI Harus Pro Pemerintah di Depan Uji Nurdin

Hal ini dia sampaikan dalam deklarasi di M16, Jl Toddopuli, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-  Calon Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel, Nurkanita Maruddani Kahfi menyampaikan KNPI Sulsel harus sinergis dengan pemerintah.

Hal ini dia sampaikan dalam deklarasi di M16, Jl Toddopuli, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, KNPI Sulsel harus berada direl pemerintah.

Putra bungsu Nurdin Abdullah, Muhammad Fathul Fauzi Nurdin (Uji Nurdi) turut hadir.

Selain itu, ada juga pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Se-Sulsel.

Berikut videonya!

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Tags
Makassar
Kanita Kahfi
Berita Terkait :#Musda KNPI Sulsel
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
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