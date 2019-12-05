Musda KNPI Sulsel
VIDEO: Kanita Kahfi Sebut KNPI Harus Pro Pemerintah di Depan Uji Nurdin
Hal ini dia sampaikan dalam deklarasi di M16, Jl Toddopuli, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2019).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Calon Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel, Nurkanita Maruddani Kahfi menyampaikan KNPI Sulsel harus sinergis dengan pemerintah.
Hal ini dia sampaikan dalam deklarasi di M16, Jl Toddopuli, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2019).
Menurutnya, KNPI Sulsel harus berada direl pemerintah.
Putra bungsu Nurdin Abdullah, Muhammad Fathul Fauzi Nurdin (Uji Nurdi) turut hadir.
Selain itu, ada juga pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Se-Sulsel.
Berikut videonya!
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Makassar
Kanita Kahfi
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar