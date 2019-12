VIDEO: Intip 30 Item Menu di Program Parade Makanan Nusantara Hotel The Rinra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel The Rinra Makassar menghadirkan 30 item menu pada program Parade Makanan Nusantara.

Terdiri dari menu pembuka, utama dan penutup dapat dinikmati tamu dan pengunjung di Lontar Dining, Lantai 3, Hotel The Rinra Makassar.

Menu tersebut merupakan icon Kota Makassar lho.

Mulai dari Coto Makassar, Pallu Basah, Nasi Goreng Merah, Lawara, Mie Kering dan banyak lagi.

Tak hanya itu, pihak hotel juga menghadirkan menu fenomenal di Makassar seperti, Taripang, Pisang Ijo.

Termasuk Sanggara Balanda, Lapisi, Cucuru Bayao, Lopis dan lainnya.

Dengan mengusung konsep all you can eat, harga yang ditawarkan Rp 150 ribu per pax.

Kalian tidak perlu khawatir tak kebagian tempat, karena kapasitas Lontar Dining muat 300 hingga 400 orang.

Executive Chef The Rinra Syahril Palla mengatakan, program ini hanya berlaku setiap Jumat-Sabtu pukul 18.00 wita hingga 22.00 wita.

"Semoga bisa menambah destinasi kuliner lokal di Makassar," tuturnya.

