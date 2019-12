Taufan Pawe, Terima Penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 201

TRIBUN-PAREPARE.COM, PAREPARE - Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe kembali mendapatkan pengakuan dalam visinya membangun dan meningkatkan kesehatan di Kota Parepare.

Kali ini Taufan Pawe dianugerahi sebagai Wali Kota Interpreneur di ajang Wali Kota Enterpreneur Award 2019 pada kategori bidang kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Regional Leader Entrepreneur Award 2019 di Ballroom 1C, Ritz Carlton Pacific Place, Komplek SCBD Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Regional Leader Entrepreneur Award 2019 di inisiasi Mark Plus, Inc Penjurian dilakukan Philip Kotler Center for ASEAN Marketing, dengan mengacu pada penilaian kinerja yang bersangkutan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seperti yang dibunyikan dalam undangan kepada Wali Kota Padang yang ditandatangani Founder and Chairman, Mark Plus, Inc Hermawan Kertajaya, dengan masa penjurian yang cukup lama.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Anwar Amir, menjelaskan bahwa penetapan ini, dilakukan setelah penjurian panjang dan melalui audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

"Setelah itu klarifikasi dengan tim Ditjen Otda, terkait lama menjabat dan pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja Kemendagri," jelasnya kepada TribunParepare.com, Kamis (5/12/2019) siang.

Berdasarkan hal tersebut, Walikota Parepare layak menerima penghargaan sebagai Walikota Interpreneur 2019.

Sementara Wali Kota Parepare menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sejak tahun pertamanya menjabat telah konsisten dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan kesehatan di Kota Parepare.

"Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat Kota Parepare. Hal ini wajib dilakukan dan dihadirkan untuk masyarakat," jelasnya.

Bukti keseriusan Wali Kota Parepare dalam bidang kesehatan sendiri, sekarang ini masih berlangsung pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.

Dengan kapasitas 1000 tempat tidur, yang dijadwalkan akhir tahun ini akan mulai beroperasi

Laporan wartawan TribunParepare.com, Darullah, @uull_darullah.

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: