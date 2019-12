Sekprov Sulsel Buka Pra PON Cabor Sepak Bola

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) Cabor Sepak Bola 2019 dibuka secara resmi melalui pembukaan dan welcome dinner di Hotel Four Points By Sheraton lantai 9, Jl Andi Jemma Makassar, Kamis (5/12/2019).

Turut hadir dalam pembukaan Kadispora Sulsel Andi Erwin Azis, Sekertaris Umum (Sekum) PSSI Sulsel, M Nur Zakaria Leo dan beberapa pengurus olahraga lainnya.

Pembukaan secara resmi dibuka oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani setelah pemukulan gendang.

"Tolong junjung sportivitas. Siapapun yang lolos di PON, tetap akan mewakili Sulawesi," imbuhnya.

Diketahui, ajang Pra PON yang dilaksanakan terdiri dari putra dan putri.

Pertandingan dilaksanakan di Stadion Mattoanging, Makassar.

Untuk putra, mulai tanggal 6 sampai 10 Desember 2019 dan diikuti Sulsel sebagai tuan rumah, Sulbar, dan Sultra.

Untuk putri, terlaksana mulai 13 sampai 17 Desember diikuti Sulsel, Sulbar, dan Papua Barat.

Diketahui, Pra PON Cabor sepak bola yang dilaksanakan di Sulsel merupakan Grup 6 baik putra dan putri.